Medina Ruiz: La nueva variante de Gripe es más contagiosa pero no más grave

El ministró insistió con los cuidados básicos e instó a usar barbijo en lugares públicos y privados cerrados y en centros asistenciales.

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz fue entrevistado por el programa televisivo Los Primeros que se emite por Canal 10 y dejó varios títulos, entre ellos dijo: “La vacunación contra gripe y Covid avanza bien, con prioridad para mayores de 65, niños de 6 a 24 meses y personas con factores de riesgo. Hay descenso de bronquiolitis y control de chikungunya. El uso de barbijo sigue siendo recomendado y obligatorio en servicios de salud cerrados, pero no en transporte público ni escuelas, salvo casos de riesgo”.

Además contó que “la nueva variante de gripe es más contagiosa pero no más grave” y se habilitaron nuevas terapias pediátricas en hospitales para descomprimir el sistema, como es el Eva Perón de Lastenia y el de Lomas de Tafí.

Con respecto al nuevo servicio del Hospital del Este dijo: “Recurrí a recurso humano muy valioso del hospital de Niños con dos terapistas infantiles del hospital de Niños, una médica y una una jefa de guardia de dicho centro asistencial también, que está reforzando, y personal de adentro”. Además contó que la jefa es la anterior responsable de neonatología del hospital Eva Perón.

Además señaló que en el hospital de Lomas de Tafí, también hemos generado una internación pediátrica intermedia. Hay una terapia intermedia que también. Tenía una internación pediátrica de chicos con baja complejidad”, manifestó Medina Ruiz.

“El sábado estuvimos vacunando en el 107, y la verdad que tranquiliza y emociona cómo va la gente de distintos lugares, y nos comenta que aprovechan el sábado porque no pueden ir durante la semana por su trabajo, por por sus obligaciones, y se vacunaron más de 200 personas”, divulgó el titular de la cartera sanitaria.

En ese sentido Medina Ruiz sostuvo que “el cambio climático prolonga la circulación de virus y mosquitos. En escuelas, se recomienda ventilación y que los niños enfermos no asistan. Casos de COVID son pocos y leves

En otro párrafo de la entrevista Medina Ruiz dijo: “Tenemos bronquiolitis todo el año. La mayoría del tiempo tenemos presencia del sincicial respiratorio, que es el virus que que tiene mayor afectación en los niños y el que, además, es el que más contagia. Sí. Y contagia de adultos a niños, porque el sincicial respiratorio es un virus que habitualmente lo tenemos nosotros o los hermanitos más grandes, pero lo padecen gravemente los pequeños, los recién nacidos.

Por último sostuvo que el cambio climático es un hecho y lo demostró con el Dengue. “El dengue en Tucumán llegaba cada cuatro años, habitualmente febrero, marzo y con el primer frío ya no había más dengue, porque no había más mosquitos”.

En ese sentido expresó que se lo conocía más en Bolivia, en Paraguay y en otros lugares, pero poco acá. “Ahora estamos viendo larvas en el agua que antes era clara o puede ser cualquier tipo de líquido y además por debajo de 14, 15 grados, la larva está viva. Por lo tanto, sale el sol, aumenta un poquito la temperatura y el mosquito está activo. Por lo tanto, esto del cambio climático ha hecho también que, primero, que se prolongue la posibilidad de la epidemia en la región y segundo que sea resistente al frío”, concluyó.