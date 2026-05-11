Jaldo y el legislador Gallia analizaron la situación económica de Lules y avances de obras clave

El encuentro permitió compartir diagnósticos y coordinar acciones para sostener la actividad económica y el desarrollo de obras en el departamento.

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho de la Casa de Gobierno de Tucumán al legislador Carlos Gallía para dialogar sobre la situación económica y social de la provincia, con foco en el departamento Lules.

Durante el encuentro, el parlamentario expuso las prioridades de gestión y el avance de obras previstas para la zona. En ese marco, detalló los proyectos de infraestructura educativa y urbana que impactarán en la comunidad.

Al referirse a las obras proyectadas, Gallía explicó: “Estuvimos hablando de Lules para inaugurar el campus universitario, la plaza principal y pozos de agua. Hablamos también del departamento en general, de la comuna de San Pablo y El Manantial, que son de Lules, y sobre cómo se está trabajando tanto en lo social, como en lo político y en lo económico”.

El legislador también analizó la coyuntura económica y su impacto en las finanzas públicas. En ese sentido, advirtió: “Preocupa la caída del consumo, porque es menos facturación, menos IVA, menos coparticipación e Ingresos Brutos, porque es la misma base imponible. Eso impacta en los comercios locales”.

El encuentro permitió compartir diagnósticos y coordinar acciones para sostener la actividad económica y el desarrollo de obras en el departamento. El Gobernador destacó la continuidad del trabajo conjunto con los representantes legislativos para fortalecer la gestión territorial y acompañar a las comunidades del interior provincial.