Aprovechá los 20°C de hoy, que mañana se desploma la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional informa que se reportará un descenso bruscos de la temperatura a partir del sábado, con una máxima que no superará los 10°C. Así también se esperan chaparrones aislados.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 9° de mínima y 20° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 74%. El viento corre del norte a 23 km/h y la visibilidad es de 12 km.