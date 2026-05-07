Alerta amarilla por fuertes vientos en Tucumán: ráfagas de hasta 100 km/h en algunas zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para gran parte de Tucumán, vigente durante este jueves 7 de mayo. El informe advierte sobre ráfagas intensas y un marcado cambio en las condiciones meteorológicas, tanto en sectores cordilleranos como en zonas urbanas y rurales del llano tucumano.

Según el reporte oficial difundido a las 13:32, la advertencia alcanza a los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También se incluyen las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

El organismo nacional detalló que en la zona cordillerana se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 65 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h. En tanto, para el resto del territorio provincial se esperan vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por ese motivo, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan desprenderse, circular con extrema precaución y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Además, el ingreso de aire frío desde el sur provocará un descenso de temperatura durante la noche del jueves y la jornada del viernes, generando un cambio brusco en el ambiente en toda la provincia.