viernes 24 de abril de 2026
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20 Abr 2026

Con las lluvias llegó también el descenso de temperatura

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 22° de máxima.

El Servicio Meteorológico informa que las lluvias estarán presentes en el territorio del sur tucumano hasta el miércoles, posterior serán días con gran nubosidad, y hacia el fin de semana saldrá el sol.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del suroeste a 10 km/h y la visibilidad es de 4 km.

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