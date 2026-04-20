Con las lluvias llegó también el descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico informa que las lluvias estarán presentes en el territorio del sur tucumano hasta el miércoles, posterior serán días con gran nubosidad, y hacia el fin de semana saldrá el sol.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del suroeste a 10 km/h y la visibilidad es de 4 km.