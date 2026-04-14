martes 14 de abril de 2026
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14 Abr 2026

Ñuñorco va por más: recibe a Concepción FC el sábado por la noche un clásico que promete alto vuelo

El “Tigre Tucumano” jugará en horario nocturno tras un debut triunfal. Se espera un gran marco de público para otro duelo clave en Monteros.

Luego de un estreno ideal en la Primera A, Ñuñorco vuelve a presentarse ante su gente con un desafío de alto voltaje: enfrentará a Concepción Fútbol Club en una nueva edición del clásico del sur tucumano.

El partido se disputará este sábado desde las 21:00 en el estadio Jorge Abel Marteau, en lo que será la segunda presentación consecutiva como local para el equipo de Floreal García. Con el envión anímico del triunfo en el debut, Ñuñorco buscará hacerse fuerte nuevamente en casa y consolidar su buen arranque.

Del otro lado estará un rival que también promete espectáculo.Concepción FC llega tras empatar 3-3 ante Azucarera Argentina en un partido cargado de goles, lo que anticipa un duelo abierto y con emociones.

La expectativa es alta en Monteros, donde el público volverá a jugar su partido desde las tribunas. Ñuñorco quiere seguir por la senda del triunfo y empezar a marcar territorio en su regreso a la máxima categoría.

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