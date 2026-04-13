Impactante incendio en la Ruta 38: una camioneta quedó totalmente destruida en La Reducción

Un dramático episodio se registró este lunes por la tarde la autopista Tucumán - Famaillá, a la altura del kilómetro 785, en jurisdicción de La Reducción, donde una camioneta tipo SUV se incendió por completo mientras circulaba.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00, cuando una Ford EcoSport, conducida por un hombre de 58 años oriundo de Ingenio Trinidad, comenzó a presentar fallas mecánicas. Según el propio conductor, el vehículo empezó a levantar temperatura, por lo que decidió detener la marcha al notar humo que salía desde la zona del capó.

Sin embargo, en cuestión de minutos, el fuego se propagó rápidamente y envolvió por completo al rodado, sin darle margen de reacción. La escena generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, en un tramo de alto flujo vehicular.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Lules, quienes lograron sofocar las llamas tras un intenso operativo. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas heridas.

Según informaron fuentes oficiales, la camioneta resultó totalmente destruida, registrándose únicamente daños materiales. Las causas del siniestro están siendo evaluadas, aunque no se descarta una falla mecánica como origen del fuego.