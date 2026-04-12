domingo 12 de abril de 2026
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12 Abr 2026 🔥 tendencia

Dos adolescentes heridas tras un choque con un auto que se dio a la fuga

El siniestro ocurrió en la madrugada en la intersección de calles Tucumán y Leandro Aráoz. Las víctimas, de 15 años, circulaban en moto sin casco y fueron trasladadas al hospital.

Dos adolescentes resultaron heridas durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un accidente de tránsito en Monteros. El hecho se registró alrededor de las 3:30 en la esquina de calles Tucumán y Leandro Aráoz, donde una motocicleta fue impactada por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

Dos menores de 15 años y domiciliadas en Monteros, crculaban en una moto marca Slalom 110 cuando, por causas que se investigan, chocaron con un vehículo que abandonó el lugar tras el impacto.

Tras el choque, se solicitó la intervención del servicio de emergencias 107, que procedió al traslado de ambas al Hospital Regional Monteros para una mejor atención.

En el lugar trabajaron efectivos de Defensa Civil, Policía y personal sanitario, mientras se intenta avanzar en la identificación del vehículo involucrado y esclarecer las circunstancias del hecho.

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