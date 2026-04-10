A 40.000 km/h y más de 2.700 °C: así fue el impactante regreso de la misión Artemis II a la Tierra

La misión Artemis II logró un regreso histórico con cuatro astronautas a bordo, tras soportar temperaturas extremas y velocidades de hasta 40.000 km/h durante el reingreso a la Tierra.



El regreso de la misión Artemis II no fue simplemente el final de un viaje, sino una de las maniobras más complejas y riesgosas de toda la exploración espacial moderna. Tras completar una órbita lunar histórica, la cápsula Orión inició su regreso desacoplándose del módulo de servicio europeo y orientando su escudo térmico hacia la Tierra, paso clave para soportar el impacto con la atmósfera.

El ingreso se produjo a una altitud superior a los 120 kilómetros, donde la nave comenzó a interactuar con las capas más densas de la atmósfera terrestre. En ese momento, la fricción generó temperaturas que superaron los 2.700 °C, formando una envoltura de plasma incandescente alrededor de la cápsula. Este fenómeno no solo elevó el calor a niveles extremos, sino que provocó el corte total de comunicaciones durante seis minutos, un lapso en el que la tripulación —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— debió operar de manera autónoma.

El frenado fue progresivo pero brutal: la nave pasó de 40.000 km/h a poco más de 500 km/h a unos 8.000 metros de altura. Allí comenzó la secuencia de despliegue de paracaídas en tres etapas. Primero se liberaron pequeños paracaídas piloto, luego los de frenado y finalmente los tres principales, de más de 35 metros de diámetro cada uno, que redujeron la velocidad a menos de 32 km/h, condición necesaria para un amerizaje seguro.

El descenso culminó en el océano Pacífico, frente a la costa de California, donde se desplegó un operativo de recuperación perfectamente sincronizado. Equipos de la NASA y fuerzas militares llegaron en cuestión de minutos con helicópteros y embarcaciones para asistir a la tripulación. Los astronautas fueron evacuados mediante una balsa inflable y trasladados a controles médicos, en un procedimiento que suele completarse en menos de dos horas.

Uno de los puntos más observados de toda la misión fue el comportamiento del escudo térmico, compuesto por materiales ablativos diseñados para desprenderse de forma controlada y disipar el calor. Este sistema ya había sido puesto a prueba en Artemis I, pero en esta ocasión debía garantizar la seguridad de una tripulación humana, lo que elevaba al máximo la exigencia técnica.

El éxito del reingreso y amerizaje consolida a Artemis II como un paso fundamental en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar en los próximos años. Más allá de lo tecnológico, la misión deja una postal potente: humanos viajando a velocidades extremas, envueltos en fuego, confiando en la ingeniería para regresar sanos y salvos a casa.