Cuarto día de trabajo articulado para acompañar a las personas damnificadas por las intensas lluvias

Por cuarta jornada consecutiva, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, se trasladó al sur de Provincia, más precisamente a la colonia 3 y 4 de la comuna de Santa Ana, para continuar participando junto a sus principales secretarios de Estado y directores del operativo de relevamiento y asistencia a las familias que padecieron las inclemencias meteorológicas a causa de las precipitaciones del pasado fin de semana.

Cabe mencionar que así como a la cartera Social, el gobernador Osvaldo Jaldo brindó a sus otros ministerios instrucciones y tareas precisas a realizar en las zonas más expuestas, como por ejemplo continuar con la ayuda inmediata a las personas damnificadas haciendo foco en su salud y en que no les falten los insumos básicos y elementos de primera necesidad para su bienestar, como así también proseguir con el trabajo de restauración de caminos y rutas, y finalizar con la limpieza y puesta a punto de las escuelas y viviendas que sufrieron daños por el temporal.

Al respecto, el titular del @mdstuc remarcó la importancia de estar actualizados en la información en base a las alertas suministradas por el servicio meteorológico, priorizando siempre desde el Gobierno Provincial la seguridad de la comunidad, la asistencia territorial ante la emergencia climática, y el acompañamiento de las familias que residen en las áreas afectadas.