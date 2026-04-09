Cuarto día de trabajo articulado para acompañar a las personas damnificadas por las intensas lluvias
Bajo las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo, el operativo provincial despliega ayuda alimentaria, controles de salud y tareas de reconstrucción de infraestructura en las zonas más golpeadas por el temporal del pasado fin de semana.
Por cuarta jornada consecutiva, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, se trasladó al sur de Provincia, más precisamente a la colonia 3 y 4 de la comuna de Santa Ana, para continuar participando junto a sus principales secretarios de Estado y directores del operativo de relevamiento y asistencia a las familias que padecieron las inclemencias meteorológicas a causa de las precipitaciones del pasado fin de semana.
Cabe mencionar que así como a la cartera Social, el gobernador Osvaldo Jaldo brindó a sus otros ministerios instrucciones y tareas precisas a realizar en las zonas más expuestas, como por ejemplo continuar con la ayuda inmediata a las personas damnificadas haciendo foco en su salud y en que no les falten los insumos básicos y elementos de primera necesidad para su bienestar, como así también proseguir con el trabajo de restauración de caminos y rutas, y finalizar con la limpieza y puesta a punto de las escuelas y viviendas que sufrieron daños por el temporal.
Al respecto, el titular del @mdstuc remarcó la importancia de estar actualizados en la información en base a las alertas suministradas por el servicio meteorológico, priorizando siempre desde el Gobierno Provincial la seguridad de la comunidad, la asistencia territorial ante la emergencia climática, y el acompañamiento de las familias que residen en las áreas afectadas.