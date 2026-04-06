Jaldo detalló el trabajo que realizó el Comité de Emergencia luego del fenómeno climático del sábado

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes por la mañana en Casa de Gobierno una reunión del Comité de Emergencia junto a su gabinete, autoridades de Defensa Civil y la Policía. Durante el encuentro, recibió un informe detallado sobre las consecuencias del temporal que afectó a la provincia entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo.

tucumanos que también sufren y que se inundaron ya también por segunda vez y en algunos casos por tercera vez”.

"Estamos llegando a todos los lugares y estar con la asistencia social donde llevamos serenidad, acompañamiento, tranquilidad a todos los que sufrieron anegaciones por las inundaciones", indicó el titular del PE.

También puso en valor el accionar de intendentes y comisionados comunales. En esa línea, afirmó: “Las autoridades locales, los comisionados comunales y los intendentes han venido trabajando y estando a la par de cada uno de los vecinos. Los hemos asistido desde el primer momento y hemos llegado a la mayoría de los lugares durante el día domingo”.

Durante el encuentro, el Comité de Emergencia definió acciones concretas para atender la situación. En ese marco, el Gobernador explicó los ejes de trabajo abordados. Jaldo aseveró: “Tomamos decisiones en cuanto a las asistencias, decisiones en cuanto a reparar parte de los elementos que la gente ha perdido y que ha conseguido trabajando con mucho esfuerzo durante muchos años. También analizamos la situación de nuestras escuelas y establecimos cuál es el estado de las rutas tanto nacionales como provinciales”.

El mandatario provincial reafirmó la política de comunicación abierta ante situaciones críticas. En ese sentido, destacó la importancia de informar a la ciudadanía con transparencia. Jaldo expresó: “Este gobierno realizó conferencias permanentemente, en momentos buenos y en momentos no tan buenos. Siempre dimos la cara y estuvimos informando las diferentes problemáticas que vive la provincia”.

Asimismo, transmitió un mensaje de acompañamiento a las familias afectadas. En ese marco, indicó: "Queremos solidarizarnos con todos los vecinos que han sufrido anegaciones e inundaciones. Este equipo dio la cara desde el primer momento y está en el territorio acompañando, ayudando y solucionando los problemas de la gente”.

Finalmente, el Gobernador aseguró la continuidad de las acciones para mitigar el impacto del fenómeno climático. En ese sentido, subrayó: "El gobierno de la provincia va a seguir trabajando como lo ha venido haciendo, en cada uno de los pueblos y ciudades que necesiten ayuda, acompañamiento y soluciones frente a estos fenómenos climáticos extraordinarios”.