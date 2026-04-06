lunes 6 de abril de 2026
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6 Abr 2026

Becas Progresar: inscripciones abiertas para Nivel Superior 2026

Hasta el 30 de abril tienen tiempo los postulantes.

El Ministerio de Educación de Tucumán, a través del programa Becas Progresar, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2026.

Progresar es una beca educativa que acompaña a los jóvenes para que continúen sus estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente. Tanto quienes ya fueron beneficiarios como quienes solicitan la beca por primera vez deberán inscribirse para ser adjudicados en el presente año.

Para la línea Progresar Superior, destinada a estudiantes de nivel superior y de la carrera de Enfermería, el período de inscripción se extenderá desde el 6 de abril hasta el 30 de abril de 2026.

Por su parte, la línea de Formación Profesional abrirá su inscripción el 27 de abril y permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre de 2026.

Se solicita a las instituciones educativas de Nivel Superior difundir esta información entre sus estudiantes, garantizando que todos los interesados puedan acceder al beneficio.

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