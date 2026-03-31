martes 31 de marzo de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1410Blue: $1415Bolsa: $1426.6CCL: $1476.7Mayorista: $1383Cripto: $1470.8Tarjeta: $1833
31 Mar 2026

Dos menores heridos tras un choque entre moto y camioneta en Monteros

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Congreso y Tucumán. Los ocupantes de la motocicleta circulaban sin casco y fueron trasladados al hospital.

Un accidente entre una moto y una camioneta en Monteros dejó dos menores con politraumatismos. Ocurrió en Congreso y Tucumán y ambos fueron hospitalizados.

Un nuevo siniestro vial se registró en la mañana de este martes en Monteros, dejando como saldo dos menores con lesiones tras un choque entre una motocicleta y una camioneta.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:50 en la intersección de calles Congreso y Tucumán. Según informaron desde Defensa Civil, una motocicleta 110 cc era conducida por una joven de 18 años, quien iba acompañada por su hermano de 12 años. Ambos circulaban sin casco protector en sentido sur a norte.

Por causas que aún se investigan, colisionaron con una camioneta conducida por un hombre que transitaba de oeste a este. A raíz del impacto, los ocupantes del rodado menor cayeron sobre la calzada y sufrieron politraumatismos.

Tras el accidente, se dio intervención al servicio de emergencias 107, que trasladó a los heridos al Hospital Regional "Gral. Lamadrid" para su atención médica.

En el lugar trabajaron equipos de Defensa Civil, personal policial, Tránsito y el servicio de emergencias, quienes asistieron a las víctimas y ordenaron la circulación vehicular en la zona.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Dos menores heridos tras un choque entre moto y camioneta en Monteros

La Escuela Comercio Teniente Benjamín Matienzo de La Madrid recibió mobiliarios

Boletín Oficial de la Nación: Además del gas, sube la electricidad

La temperatura y la humedad no disminuyen

El Ministerio de Salud desmiente un caso confirmado de dengue en Alberdi: “Está en estudio”

🔥 tendencia

Intentó matar a su pareja y estrelló su camioneta contra una casa en Tucumán: quedó detenido