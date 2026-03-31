Dos menores heridos tras un choque entre moto y camioneta en Monteros

Un accidente entre una moto y una camioneta en Monteros dejó dos menores con politraumatismos. Ocurrió en Congreso y Tucumán y ambos fueron hospitalizados.

Un nuevo siniestro vial se registró en la mañana de este martes en Monteros, dejando como saldo dos menores con lesiones tras un choque entre una motocicleta y una camioneta.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:50 en la intersección de calles Congreso y Tucumán. Según informaron desde Defensa Civil, una motocicleta 110 cc era conducida por una joven de 18 años, quien iba acompañada por su hermano de 12 años. Ambos circulaban sin casco protector en sentido sur a norte.

Por causas que aún se investigan, colisionaron con una camioneta conducida por un hombre que transitaba de oeste a este. A raíz del impacto, los ocupantes del rodado menor cayeron sobre la calzada y sufrieron politraumatismos.

Tras el accidente, se dio intervención al servicio de emergencias 107, que trasladó a los heridos al Hospital Regional "Gral. Lamadrid" para su atención médica.

En el lugar trabajaron equipos de Defensa Civil, personal policial, Tránsito y el servicio de emergencias, quienes asistieron a las víctimas y ordenaron la circulación vehicular en la zona.