Orgullo tucumano: Abel Pintos lució randa de El Cercado en un festival y puso en alto a las tejedoras

Abel Pintos vistió una camisa de randa tucumana en el Festival de la Avicultura en Córdoba. La prenda fue realizada por la cooperativa Randeras del Cercado, revalorizando el trabajo artesanal del sur de Tucumán.

El paso de Abel Pintos por el Festival Nacional de la Avicultura, en Córdoba, dejó mucho más que música. En medio de un escenario de gran visibilidad nacional, el artista eligió vestir una camisa confeccionada con randa tucumana, una técnica artesanal que forma parte de la identidad cultural del sur de la provincia.

La prenda fue elaborada por las artesanas de la cooperativa Randeras del Cercado, quienes trabajaron en conjunto con el diseñador Matías Carbone. Se trata de una pieza que sintetiza tradición, diseño y trabajo colectivo. Según explicó Claudia Aybar, al sitio El Tucumano, integrante del grupo, el encargo se enmarcó dentro de una producción más amplia que incluyó la confección de alrededor de 50 camisas, realizadas íntegramente por las 12 mujeres que integran la cooperativa.

La elección de Abel Pintos no es casual. El cantante ya había demostrado su vínculo con la randa tucumana en 2025, cuando fue homenajeado durante el Festival Monteros de la Patria Fortaleza del Folclore, donde recibió un poncho con detalles de esta técnica ancestral, confeccionado especialmente por la artesana Marcela Sueldo.

La presencia de la randa en escenarios de alcance nacional representa mucho más que una decisión estética. Es una forma de visibilizar el trabajo de las artesanas tucumanas, de poner en valor una tradición transmitida de generación en generación y de proyectarla hacia nuevos públicos.

Cada pieza de randa implica horas de dedicación, precisión y conocimiento, sostenido en gran parte por el esfuerzo de mujeres que mantienen vivo este oficio. En ese contexto, que un artista de la talla de Abel Pintos elija vestir estas prendas no solo potencia su difusión, sino que también fortalece el reconocimiento del patrimonio cultural tucumano en todo el país.

Entre aplausos, luces y canciones, la randa volvió a ocupar un lugar protagónico. Esta vez, desde El Cercado hasta Córdoba, llevando consigo una historia que se sigue tejiendo con identidad y orgullo.