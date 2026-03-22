El padre Diego Cocha se accidentó en la Ruta 157 y se encuentra hospitalizado en Simoca

El padre Diego Cocha protagonizó un accidente en la Ruta Nacional 157, cerca de Simoca. Fue trasladado al hospital y se encuentra fuera de peligro, con lesiones leves.

Un accidente vial generó preocupación este domingo por la mañana en el sur tucumano, luego de que el cura Diego Antonio Cocha, de 35 años, protagonizara un siniestro en la Ruta Nacional 157.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 a la altura del kilómetro 1220, en inmediaciones del barrio Manuela Pedraza, en la ciudad de Simoca. Según informaron fuentes policiales, el sacerdote se desplazaba en una camioneta Renault Oroch en sentido sur-norte cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo.

Tras el despiste, la camioneta derrapó hacia la banquina y terminó cayendo en un canal ubicado al costado de la ruta, lo que generó un importante despliegue de asistencia en la zona.

Personal del servicio de emergencias 107 acudió rápidamente al lugar y trasladó al conductor al hospital de Simoca para su evaluación. Luego de ser examinado por el médico de turno, se confirmó que se encuentra fuera de peligro y que presenta lesiones de carácter leve.

El hecho no dejó otros vehículos involucrados y las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro. Mientras tanto, el episodio generó alivio en la comunidad al confirmarse que el sacerdote se encuentra en buen estado de salud.