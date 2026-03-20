Boleto Estudiantil: cómo registrarse, qué pasa con las zonas inundadas y datos especiales para Nivel Superior

La inscripción para el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) del Interior avanza a un ritmo acelerado. Así lo confirmó la coordinadora del programa, Cristina González, quien precisó que ya hay 44.608 alumnos registrados en los distintos niveles educativos, sumando entre 4.000 y 5.000 nuevos inscriptos por día.

González destacó que este año la entrega de las nuevas tarjetas viene al día gracias a un trabajo conjunto con AETAT, aunque aclaró que se seguirá utilizando el sistema de abono troquelado hasta que se regularicen las máquinas en los recorridos rurales y las tarjetas de los interurbanos.

Además, recordó un dato clave para los alumnos de nivel inicial, primario y secundario: hasta el último día de marzo podrán viajar gratis subiendo con el uniforme, pero a partir de abril será obligatorio presentar la tarjeta del BEG para no abonar el pasaje.

Operativo especial en zonas inundadas

Ante las recientes inclemencias climáticas que afectaron al sur tucumano, la coordinación del BEG implementó una medida de urgencia. González explicó que se solicitó a los responsables comunales de La Madrid, Monteagudo, Leales y otras zonas anegadas que realicen un relevamiento rápido de los estudiantes que hayan perdido su tarjeta por el agua, con el fin de acelerar la reposición y garantizar que no pierdan el beneficio.

Requisitos para universitarios y terciarios

Para los estudiantes de niveles superiores que ya comenzaron a cursar, existe un protocolo específico para viajar gratis durante este primer tramo del año. Estas constancias provisorias tendrán validez únicamente hasta el 10 de abril; luego, todos deberán contar con su tarjeta o abono troquelado.

Los requisitos actuales al subir al colectivo son:

Estudiantes de la UNT: deben presentar el DNI y la constancia emitida por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán.

Estudiantes de IES y formación profesional: deben presentar el DNI, la constancia emitida por el establecimiento y el certificado de alumno regular.

Ante la consulta recurrente sobre los alumnos de institutos privados, González fue tajante: el beneficio no aplica para ellos, salvo que estén cursando en simultáneo una carrera en el ámbito público. En ese caso particular, el sistema no los dejará inscribirse automáticamente y deberán realizar un trámite manual para certificar ambas condiciones.

Auditorías estrictas y bajas del sistema

Para mantener el padrón, que anualmente ronda los 100.000 beneficiarios, el Gobierno provincial solicitó extremar los controles, especialmente sobre los nuevos inscriptos.

"Estamos haciendo un control muy estricto ahora en abril para dar de baja a aquellos que se inscribieron como ingresantes en universidades o institutos y finalmente no ingresaron. Queremos evitar que hagan la operatoria solo para obtener el beneficio y no utilizarlo para lo que corresponde", advirtió González. A lo largo del año, se mantendrán auditorías constantes para verificar el cumplimiento del requisito de alumno regular.

¿Dónde realizar el trámite?