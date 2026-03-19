Recuperan en Acheral una moto robada en Famaillá tras una persecución nocturna en la Ruta 307

La Policía de Tucumán recuperó una motocicleta con pedido de secuestro por robo en Acheral. El operativo se llevó a cabo en Ruta 307 tras una persecución a dos sospechosos que lograron huir.

Un operativo policial en la madrugada de este jueves permitió recuperar una motocicleta con pedido de secuestro por robo en la localidad de Acheral, en el departamento Monteros. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Operativa Policial (U.O.P.) en el marco de recorridos preventivos ordenados por el Comando Superior.

Según el informe oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 02:30 sobre la Ruta 307, cuando los efectivos detectaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta marca Corven 110 cc, de color azul, sin dominio colocado y con faltantes visibles en su estructura. Ante esta situación, se les dio la voz de alto, pero los sospechosos emprendieron la fuga, lo que derivó en una persecución.

El seguimiento se extendió hasta un camino vecinal del paraje Alto Verde, donde los individuos abandonaron el rodado y escaparon a pie, logrando evadir a los uniformados. A pesar de la fuga, la intervención permitió el secuestro del vehículo.

Al verificar los datos del rodado, se confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo de motovehículo, denunciada en septiembre de 2023 en la Comisaría de Famaillá, con intervención de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Monteros.

La situación fue informada a la Unidad Fiscal interviniente, que dispuso continuar con las actuaciones conforme a protocolo. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría de Acheral, bajo supervisión de autoridades de la Unidad Regional Oeste.

La investigación continúa con el objetivo de identificar y dar con los dos sospechosos que se dieron a la fuga tras abandonar el vehículo. Mientras tanto, el rodado recuperado será restituido a su propietario en el marco de la causa judicial en curso.