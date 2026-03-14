Temporal: El listado completo de las escuelas que no tendrán clases el lunes

Las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones, daños edilicios y caminos intransitables en distintas localidades de Tucumán. Muchas escuelas continúan funcionando como centros de evacuados, por lo que las clases seguirán suspendidas.

El Ministerio de Educación de Tucumán informó que numerosos establecimientos educativos de la provincia no retomarán las clases este lunes debido a las graves consecuencias provocadas por las intensas lluvias que afectaron a gran parte del territorio.

Desde la cartera educativa explicaron que varios edificios escolares continúan siendo utilizados como centros de evacuados, mientras que otros presentan problemas de acceso por calles anegadas, daños en su infraestructura o falta de servicios básicos. Estas condiciones impiden garantizar un regreso seguro de estudiantes, docentes y personal educativo.

Las zonas más afectadas se encuentran principalmente en el sur y el este de la provincia, donde las precipitaciones generaron crecidas de ríos, inundaciones y el aislamiento de distintas comunidades.

Las autoridades aclararon que los establecimientos que se encuentren en condiciones adecuadas sí retomarán las actividades con normalidad. En tanto, en las escuelas afectadas se continuará con tareas de limpieza, desinfección y evaluación de daños para restablecer el funcionamiento lo antes posible.

A continuación, el listado oficial de escuelas donde no se dictarán clases:

Departamento Graneros

• Belisario López – Graneros

• Escuela N° 75 Mónica del Rosario Robles – Árboles Grandes

• Escuela N° 96 – La Esperanza

• Escuela N° 54 Provincia de La Pampa – Taco Ralo

• Escuela N° 71 Provincia de Jujuy – La Madrid

• Escuela N° 72 – Las Lomitas

• Escuela N° 74 Dr. Enrique Bascary – Páez

• Escuela N° 90 Éxodo Jujeño – Barrancas (La Madrid)

• Escuela N° 158 Prof. Rodolfo Alberto Cerviño – Paloma

• Escuela N° 179 Juan Alfonso Carrizo – La Florida

• Escuela N° 189 Horace William Bliss – El Paraíso

• Escuela N° 296 Abdón Gregorio Fernández – Las Ánimas

• Escuela N° 302 Pedro Alurralde – Ramos

• Escuela N° 303 Don Crecencio Díaz – Pozo Hondo

• Escuela N° 306 – Los Cercos

• Escuela N° 343 Juan Bautista Ambrosetti – Viltrán

• Escuela Cristóbal Colón – Taco Rodeo

• Escuela Especial Alcira del Blanco de Ergueta – La Madrid

• CEJA La Madrid

Departamento Simoca

• Escuela N° 230 Provincia de Entre Ríos – Ruta 157

• Escuela N° 99 Provincia de Río Negro – Monteagudo

• Escuela N° 133 Nuestra Señora de la Candelaria – Villa Chicligasta

• Escuela José Nicolás Matienzo – Ciudacita

• Escuela N° 286 Dr. José Millán – Los Amaya

• Escuela N° 391 Sixto Jovito Morales – Lomas de Ciudacita

• Escuela N° 116 – Simoca

• Escuela Águeda Tejerina de Posse – La Junta

• Escuela N° 20 Ingeniero Tomás Chueca – Los Trejo

• Escuela N° 129 Ramón Rosa Salas – Palomino

• Escuela N° 183 7 de Febrero de 1812 – Los Pérez

• Escuela N° 131 – Los Mendoza

• Escuela N° 317 V Brigada de Infantería – Cejas de Aroca

• Escuela N° 97 Roberto Martín Berho – La Tuna

• Escuela N° 193 Emilio Carmona – San Pedro Mártir

• Escuela N° 203 Tiburcio Díaz – Los Valdez

• Escuela N° 241 María Elena Walsh – Los Valenzuela

Departamento Leales

• Escuela N° 381 Dr. Fernando de Prat Gay – Ingenio Leales

• Escuela N° 104 Maestro Joaquín Cía Santiago Frías – Los Gómez

• Escuela Media Los Gómez

• Escuela N° 238 Juan Larrea – Mancopa Chico

• Escuela N° 231 – San Ramón

• Escuela N° 120 Gobernación de los Andes – Santa Rosa de Leales

• Escuela N° 229 Vicente Parra – Puma Pozo

• Escuela N° 226 República del Líbano – Villa Fiad

• Escuela Estanislao Zeballos – Carancho Pozo

• Escuela Manuel García Fernández – Bella Vista

• Escuela Los Juárez – Los Juárez

• Escuela N° 82 Provincia de Santiago del Estero – Esquina del Llano

• Escuela Juan Martín de Pueyrredón – Los Sueldos

• Escuela N° 227 – Vizcacheral

Departamento Famaillá

• Escuela N° 105 Compañía de Ingenieros de Montaña 5 – Manchalá

• Escuela N° 321 Cabo Dardo Pérez – La Rinconada

• Escuela N° 160 Batalla de Famaillá – Sauce Huacho

• Escuela N° 261 Nuestra Señora Medalla Milagrosa – La Montañita

• Escuela N° 100 Julio César Auvieux – Los Laureles

• Escuela Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield – El Cruce

• Escuela N° 63 Pedro Berreta – Santa Clara

Departamento Cruz Alta

• Escuela Tiburcio Padilla – Banda del Río Salí

• Escuela Secundaria Cruz Alta

• Escuela Secundaria El Pacará

• Escuela Media Juana Manso – El CeVilar

• Escuela Secundaria Los Bulacios

• Escuela Secundaria Banda del Río Salí

Departamento Juan Bautista Alberdi

• Escuela N° 138 Remedios Escalada de San Martín – Los Guayacanes

• Escuela Secundaria Los Guayacanes

• Escuela de Educación Integral Sarmiento – Alberdi

• Escuela Normal Superior Florentino Ameghino – Alberdi

• Escuela N° 328 Esteban Echeverría – Yaquilo

• Escuela N° 190 – Escaba de Abajo

• Escuela N° 69 Mercedes Sosa – La Calera

• Escuela N° 318 Marcos Sastre – Escaba de Arriba

• Escuela Virgen Generala – Villa Belgrano

• Escuela Agrotécnica Juan Bautista Alberdi – Marapa

Departamento Río Chico

• Escuela N° 320 Libertador General San Martín – Santa Ana

• Escuela N° 280 Aimé Painé – Santa Ana

• Escuela Agrotécnica Juan Mantovani – Santa Ana

• Escuela Agrotécnica Los Sarmientos – Los Sarmientos

• Secundaria Colonia 14 – Santa Ana

• Secundaria Colonia 17 – Santa Ana

Departamento La Cocha

• Escuela N° 26 – El Sacrificio

• Escuela N° 125 Alejandra Galean – El Sacrificio

• Escuela N° 24 Obispos Colombres – La Posta

• Escuela Secundaria Alto El Puesto – Alto El Puesto

• Escuela Secundaria Huasa Pampa – Huasa Pampa Sud

• Escuela Secundaria El Porvenir – El Porvenir

• Escuela Secundaria Los Pizarro – Los Pizarro

Departamento Burruyacú

• Secundaria Villa Padre Monti

• Secundaria Los Chorrillos

• Secundaria Las Lajitas

• Secundaria Ramada de Abajo

• Secundaria San Carlos

Departamento Trancas

• Escuela N° 389 Padre Marcelo Artiguebieille – Tacanas

• Escuela N° 358 Pedro A. Zelaya – Hualinchay

• Secundaria Ñorco

• Secundaria Gonzalo

Departamento Tafí Viejo

• Secundaria Ancajuli

• CEJA Hijos del Dr. José Perea Muñoz

Departamento Capital

• Escuela de Comercio Presidente Urquiza

• Escuela Dra. Alicia Moreau de Justo

• CEJA Rogelio Guzmán.