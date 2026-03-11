Obras para drenar el agua en Yonopongo por las inundaciones
Tras una semana de intensas lluvias que afectan a toda la provincia, en la localidad de Yonopongo se concretaron obras de emergencia para mitigar los efectos de las inundaciones.
Durante el martes, personal de la comuna de León Rouges llevó adelante la apertura de un canal y la colocación de tubos de drenaje para permitir la circulación del agua en zonas críticas, entre ellas, una de las más afectadas es la localidad de Yonopongo.
Los trabajadores, llevan a cabo la excavación y la colocación de los tubos para ayudar a la circulación y drenaje del agua estancada a fin de aliviar el impacto de las precipitaciones que desde hace días provocan anegamientos y complicaciones en distintos puntos de Tucumán.
Tanto el lunes, como el martes estudiantes y docentes tuvieron que trasladarse hacia las instituciones educativas de la zona, atravesando el agua. Sin embargo, muchos caminos alternativos que los estudiantes utilizan para llegar a las escuelas quedaron bloqueados por agua.