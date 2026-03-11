Obras para drenar el agua en Yonopongo por las inundaciones

Durante el martes, personal de la comuna de León Rouges llevó adelante la apertura de un canal y la colocación de tubos de drenaje para permitir la circulación del agua en zonas críticas, entre ellas, una de las más afectadas es la localidad de Yonopongo.

Los trabajadores, llevan a cabo la excavación y la colocación de los tubos para ayudar a la circulación y drenaje del agua estancada a fin de aliviar el impacto de las precipitaciones que desde hace días provocan anegamientos y complicaciones en distintos puntos de Tucumán.

Tanto el lunes, como el martes estudiantes y docentes tuvieron que trasladarse hacia las instituciones educativas de la zona, atravesando el agua. Sin embargo, muchos caminos alternativos que los estudiantes utilizan para llegar a las escuelas quedaron bloqueados por agua.