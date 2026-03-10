Monteros Vóley se lo dio vuelta a River y avanzó a las semifinales

En una noche para el infarto en el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo”, Monteros Vóley logró una remontada memorable frente a River Plate y se clasificó a las semifinales de la Liga de Voleibol Argentina.

El equipo monterizo comenzó en desventaja y llegó a estar dos sets abajo. River lo sometió con Willian Goncalvez y Giuliano Turcitu (27 y 20 puntos, respectivamente) pero reaccionó con carácter y se quedó con el triunfo por 3-2, con parciales de 21-25, 17-25, 25-23, 25-17 y 18-16, desatando el festejo del público que colmó el estadio.

El gran protagonista de la noche fue Federico Pereyra, quien firmó una actuación sobresaliente al convertirse en el máximo anotador del partido con 28 puntos, todos por la vía del ataque. El opuesto sanjuanino fue además el encargado de cerrar el partido con un potente remate por zona 4 que selló la victoria y la clasificación.

A su lado brilló también Nahuel “El Sicario” Rojas, que aportó 21 puntos y fue clave en la remontada del conjunto dirigido por Leonardo Patti.

Con este resultado, Monteros Vóley se mete entre los cuatro mejores equipos del país y ahora afrontará las semifinales de la Liga de Voleibol Argentina frente a UPCN (se reeditará el duelo de la temporada 2022-2023), en una serie que comenzará la próxima semana en el Polideportivo del Gimnasio Municipal "Prof. José Nicolás Russo".

La histórica remontada en casa confirmó el gran momento del equipo monterizo, que sigue soñando en grande en el vóley argentino.