El país habla del Pulga Rodríguez en Ñuñorco: medios nacionales reflejan la noticia

La confirmación de que Luis Miguel Rodríguez volverá a vestir los colores de Ñuñorco para disputar la Liga Tucumana generó repercusión inmediata. La noticia fue replicada por los medios más importantes de Argentina.

El portal TyC Sports destacó que el delantero, ídolo de Atlético Tucumán y campeón con Colón en 2021, decidió regresar al club monterizo por el fuerte vínculo que mantiene con sus dirigentes, muchos de ellos excompañeros de sus primeros años en el fútbol. Según el medio, la decisión se produjo inmediatamente después de anunciar su retiro del fútbol profesional tras su salida del Sabalero.

Desde Urgente 24 remarcaron el contraste entre los rumores de retiro y la inesperada firma del jugador con un club de la Liga Tucumana. El portal tituló la noticia subrayando que el Pulga eligió continuar su carrera lejos del profesionalismo, en un equipo amateur del interior.

El sitio Bola Vip resaltó que el delantero “se arrepintió del retiro” pocos días después de anunciarlo y firmó con un nuevo equipo para seguir jugando a los 41 años.

En la misma línea, TN destacó que el atacante dio marcha atrás con su despedida del fútbol y eligió un destino inesperado, motivado por razones personales y afectivas.

Desde Santa Fe, el diario Uno puso el foco en el “destino inédito” que eligió el goleador tras su salida de Colón, mientras que el portal deportivo Olé subrayó que el Pulga vuelve a ponerse los cortos para defender los colores del club de sus raíces.

Por su parte, la histórica revista deportiva El Gráfico definió la decisión como “el último baile del ídolo”, resaltando que el delantero decidió priorizar la cercanía con su tierra y el vínculo con la gente que lo vio nacer futbolísticamente.

La repercusión nacional refleja el peso que tiene Luis Miguel “Pulga” Rodríguez en el fútbol argentino y en la gente.