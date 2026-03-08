Cinco mujeres salvaron su vida tras chocar contra un caballo en la Ruta 38

Una camioneta Chevrolet S10 impactó contra un caballo durante la madrugada de este domingo en la nueva traza de la Ruta Nacional 38, a la altura de Donato Álvarez, al norte de Juan Bautista Alberdi. En el vehículo viajaban cinco mujeres que, según informaron fuentes policiales, no sufrieron lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando el rodado circulaba por la ruta y colisionó con un equino que se encontraba sobre la calzada. La camioneta era conducida por Marina del Valle Rivadeneira, domiciliada en La Madrid, quien viajaba acompañada por Celia Gladis Brito, María Estela Brito, Nilda Gómez y Dionisia Rosario Soria, todas residentes en la misma localidad.

Tras el impacto, ninguna de las ocupantes presentaba lesiones visibles y manifestaron que no deseaban ser examinadas por personal médico. Sin embargo, en el lugar intervino el servicio de emergencias del hospital local como medida preventiva.

El siniestro fue reportado a las 05:25 y tomó intervención personal de la Comisaría de Juan Bautista Alberdi. La causa fue caratulada como “lesiones en accidente de circulación” y quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de la Dra. Gabriela Ghilardi.

La fiscal dispuso la inspección ocular del lugar, pericias de Criminalística, dosaje y examen médico a la conductora, además de que la camioneta permanezca en calidad de depósito hasta completar las pericias correspondientes.

Una problemática recurrente

El hecho vuelve a poner en agenda la presencia de animales sueltos en rutas nacionales, una problemática que representa un riesgo permanente para quienes circulan, especialmente en horarios nocturnos o de escasa visibilidad.

La circulación de animales en rutas nacionales no solo constituye una infracción, sino que puede derivar en consecuencias fatales. La responsabilidad recae sobre los propietarios de los animales, aunque también intervienen organismos competentes en materia de control y prevención.

El choque registrado este domingo no dejó víctimas graves, pero reaviva la preocupación por la seguridad vial en un corredor estratégico del sur tucumano que registra alto tránsito, especialmente durante fines de semana y en horarios de madrugada.