Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: granizo, ráfagas de más de 90 km/h y lluvias intensas

El SMN confirmó una alerta naranja por tormentas fuertes en Tucumán para este lunes 2 de marzo. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por fuertes tormentas que abarcará a toda la provincia de Tucumán durante la madrugada de este martes. La confirmación fue oficializada a través del Pronóstico de Alertas y Advertencias del organismo, tomando en cuenta datos actualizados de su sistema de monitoreo.

Según el informe del SMN, el área será afectada por tormentas fuertes y algunas severas, que podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Los valores de precipitación acumulada estimados oscilan entre 50 y 80 milímetros, aunque no se descarta que, de forma localizada, estos valores puedan ser superados, especialmente en áreas donde los fenómenos se intensifiquen.

La alerta naranja representa un nivel de riesgo importante, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente quienes desarrollen actividades al aire libre, circulen por rutas o se encuentren en zonas expuestas a descargas eléctricas. Es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y de las autoridades locales ante la evolución del fenómeno.

Se aconseja también asegurar objetos sueltos en espacios abiertos, evitar lugares arbolados durante tormentas eléctricas y circular con mucha precaución ante ráfagas de viento y visibilidad reducida por la lluvia intensa.

Recomendaciones

Alerta Naranja

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a

pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.