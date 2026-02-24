Alberdi: El MPF acusó a una pareja de estafar a una mujer con préstamos bancarios

Este martes 24 de febrero se llevó a cabo una audiencia convocada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que conduce Gerardo Salas a los fines de formular cargos contra una mujer de 21 años y un hombre de 22. A los mismos se los acusó de una estafa cometida en contra de otra mujer con la solicitud de préstamos personales.

De acuerdo a la acusación realizada por el auxiliar de fiscal Juan José Ibañez, en el mes de abril de 2025, los sospechosos, aprovechando la confianza preexistente con la víctima debido a la amistad que la unía con la imputada, mediante engaños y sabiendo que la mujer no sabe leer ni escribir, le abrieron una cuenta de home banking en una entidad bancaria. Luego, el 14 de abril, la acusada sacó dos préstamos por $108.000 y $216.000. Una vez acreditado el dinero, transfirieron el mismo a una cuenta a nombre del imputado y a otra de una tercera mujer no identificada aún.

La calificación legal atribuida por la fiscalía es la de ser presuntos coautores del delito de estafa.

Por otro lado, el representante del MPF solicitó medidas de coerción de menor intensidad para ambos para resguardar el proceso. El pedido fue avalado por el juez interviniente.