Un auto atropelló a una ciclista en la 307 y se dio a la fuga: Fue traslada con herida a Concepcion

Un accidente de tránsito se registró este lunes alrededor de las 7:30 en la Ruta Provincial 307, a la altura del kilómetro 6, donde una mujer resultó herida tras ser embestida por un automóvil que luego se dio a la fuga.

Según el parte oficial, policías arribaron al lugar de los hechos tras un alerta del Centro de Monitoreo efectivos constataron la presencia de dos bicicletas marca Venzon, rodado 29, una de color negra con letras verdes y otra negra con letras naranjas, ambas con signos evidentes de haber estado involucradas en un siniestro vial.

En el lugar se entrevistaron con P.L, de 56 años, domiciliado en Alto Verde, quien manifestó ser esposo de la víctima, M.O, de 48 años. El hombre informó que un automóvil Chevrolet Prisma de color marrón claro, por causas que se investigan, habría salido de la ruta y embestido a su esposa, para luego darse a la fuga.

La mujer ya había sido trasladada al Hospital de Santa Lucía, donde fue atendida por los profesionales, quienes diagnosticaron traumatismo en hombro derecho con posible luxación de clavícula derecha. Posteriormente fue derivada al Hospital de Concepción para una evaluación más compleja.

Tanto la policía como la justicia trabaja en la identificación del vehículo involucrado y su conductor.