Un urólogo monterizo es el primero del interior tucumano en realizar cirugías con láser de Holmio

Monteros vuelve a posicionarse en el mapa de la medicina de alta complejidad. El Dr. Juan Faralle se convirtió en el primer urólogo del interior tucumano en realizar intervenciones quirúrgicas con láser de Holmio (Ho:YAG), una tecnología de última generación utilizada en los principales centros médicos del mundo.

El especialista, que en 2023 reabrió el histórico consultorio de su padre, el recordado Dr. “Jhoni” Faralle, consolidó desde entonces un proyecto profesional enfocado en acercar innovación y equipamiento de punta a los pacientes del sur de Tucumán.

Qué es el láser de Holmio y por qué es clave en urología

El láser de Holmiun es una tecnología quirúrgica de alta energía que permite realizar procedimientos mínimamente invasivos con gran precisión de corte y coagulación, reduciendo el sangrado y los tiempos de internación.

Su principal aplicación es la técnica HOLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate), considerada actualmente el “estándar de oro” a nivel mundial para el tratamiento quirúrgico del agrandamiento benigno de la próstata (Hiperplasia Prostática Benigna – HPB).

Esta técnica permite retirar la totalidad del tejido adenomatoso de forma endoscópica, a través de la uretra, sin necesidad de incisiones externas. Entre sus principales ventajas se destacan:

Menor sangrado gracias a su capacidad hemostática.

Recuperación rápida, con internaciones que suelen ser menores a 48 horas.

Bajo riesgo de reintervención al eliminar completamente el adenoma.

Posibilidad de conservar tejido para estudio anatomopatológico.

Mejora significativa de síntomas urinarios como chorro débil o aumento de la frecuencia miccional.

Además, el láser de Holmiun es altamente eficaz en la litotricia láser, permitiendo fragmentar cálculos urinarios independientemente de su tamaño o dureza, y también se utiliza en el tratamiento de estenosis uretrales y tumores vesicales.

Tecnología mundial, ahora en el interior

“El HOLEP es una movida mundial. Es lo que hoy se realiza en todo el mundo para el tratamiento quirúrgico del agrandamiento benigno de la próstata”, explicó el Dr. Faralle, quien destacó que si bien la tecnología ya se encuentra en San Miguel de Tucumán, él es el primer urólogo del interior de la provincia en ofrecerla.

“Nuestro objetivo es brindarles a los pacientes los últimos avances en la especialidad, tanto a nivel profesional como tecnológico. Acompañarlos en todo su tratamiento clínico, quirúrgico o de urgencias, ya que tenemos conexión con los principales sanatorios de Tucumán y guardias las 24 horas, todo el año, con médicos especializados y residentes”, señaló.

La incorporación de esta tecnología no solo representa un avance médico, sino también una descentralización del acceso a tratamientos de alta complejidad, evitando que muchos pacientes del interior deban trasladarse a la capital para recibir atención especializada.

Con este paso, Monteros suma un nuevo hito en materia de salud privada, acercando estándares internacionales a la comunidad del sur tucumano.