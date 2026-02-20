Monteros bajo un verano histórico: ya cayeron 864 milímetros en lo que va del 2026

Solo en febrero se registraron 236 milímetros, el valor más alto de los últimos cinco años.

Las cifras hablan por sí solas y marcan un verano atípico en Monteros. "En lo que va de febrero ya se acumularon 236 milímetros de lluvia, convirtiéndose en el registro más alto para este mes en los últimos cinco años. Pero el dato más impactante es el acumulado anual: en apenas 51 días del 2026 ya cayeron 864 milímetros", dijo Edgardo Sánchez Tello, perito de la Agencia INTA Monteros.

La tormenta del jueves por la tarde fue uno de los episodios más intensos. En solo cuatro horas se registraron 100 milímetros, un volumen que en otras temporadas suele caer en varios días. La intensidad generó anegamientos temporarios, complicaciones en la circulación y daños materiales.

En el oeste monterizo, la fuerza del viento y la lluvia arrasó con cuatro postes en un tramo de apenas 200 metros, sobre calle Santa Fe entre Alberdi y 25 de Mayo. La caída de las estructuras generó preocupación entre los vecinos y dejó el sector con cables y columnas dañadas.

Entre las imágenes que dejó el temporal, también se reportó un peluche extraviado en medio de la calle, símbolo casi anecdótico de la magnitud del fenómeno que azotó la ciudad.

Especialistas coinciden en que se trata de un verano que sorprendió incluso a los observadores meteorológicos, por la persistencia de sistemas inestables, la elevada humedad y la frecuencia de tormentas de fuerte desarrollo.

El pronóstico tampoco es alentador: se anticipa inestabilidad durante todo el fin de semana, con lluvias y tormentas que podrían volver a dejar acumulados significativos en cortos períodos de tiempo.

La recomendación es extremar precauciones y mantenerse informado a través de fuentes oficiales, en un verano que ya quedó marcado por sus números récord y por el impacto visible en distintos puntos de Monteros.