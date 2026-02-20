Continúa la búsqueda del joven de Monteros desaparecido en Villa Traful



La Policía de Neuquén y Río Negro mantiene un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de Salvador Álvarez Cano, un joven de 32 años oriundo de Monteros, Tucumán, desaparecido desde el lunes en la zona cordillerana. Su vehículo fue hallado en condiciones llamativas a la vera de la Ruta Nacional 237, en cercanías de Villa Traful.https://monterizos.com.ar/2026/02/18/buscan-a-un-monterizo-desaparecido-en-villa-traful-hallaron-su-auto-al-costado-de-la-ruta/

El hallazgo se produjo el martes 17 de febrero, cuando efectivos que patrullaban el área encontraron un Volkswagen Gol Trend blanco estacionado con el baúl abierto, la llave colocada en el tambor y un par de zapatillas afuera. Según confirmaron brigadistas y personal de Bosques de Villa Traful, el rodado ya había sido visto en idénticas condiciones horas antes. Desde entonces, se desplegaron rastrillajes nocturnos y diurnos con la colaboración de Parques Nacionales, Policía de Neuquén y equipos de Búsqueda y Rescate de Villa La Angostura, aunque hasta el momento los resultados han sido negativos.

La familia de Álvarez Cano radicó la denuncia y pidió colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a localizarlo. El joven mide aproximadamente 1,80 metros, tiene cabello castaño oscuro y podría necesitar asistencia. La situación genera creciente preocupación tanto en la región cordillerana como en su ciudad natal, Monteros, donde se aguardan novedades del operativo que continúa activo.