miércoles 18 de febrero de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1420Blue: $1435Bolsa: $1414CCL: $1453.4Mayorista: $1396Cripto: $1464.4Tarjeta: $1846
18 Feb 2026 🔥 tendencia

Buscan a un monterizo desaparecido en Villa Traful: hallaron su auto al costado de la ruta

Salvador Álvarez Cano, de 32 años, se encuentra desaparecido. Su vehículo fue encontrado abandonado y piden colaboración para dar con su paradero.

Un joven oriundo de Monteros es intensamente buscado en la localidad de Villa Traful, provincia de Neuquén. Se trata de Salvador Álvarez Cano, de 32 años, cuyo paradero es desconocido y cuya situación genera creciente preocupación entre familiares y allegados.

Según la información difundida en redes sociales y cadenas de búsqueda, su automóvil fue hallado al costado de una ruta en esa zona cordillerana, lo que activó un operativo para intentar ubicarlo. De acuerdo con los datos compartidos, el joven mide aproximadamente 1,80 metros y podría necesitar asistencia.

Familiares solicitaron que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se dé aviso inmediato a la Policía local de Villa Traful o a las autoridades correspondientes. Cualquier información útil o sobre su paradero comunicarse al 3816 393961.

La comunidad de Monteros también se sumó a la difusión del pedido, con la esperanza de que la viralización ayude a acelerar su localización.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Advierten sobre lluvias intensas: podrían acumularse hasta 200 mm en ocho días en Tucumán

Open Mind Instituto de Inglés: 4 años formando estudiantes que usan el inglés en la vida real

🔥 tendencia

Buscan a un monterizo desaparecido en Villa Traful: hallaron su auto al costado de la ruta

Miércoles de Ceniza en Monteros: Inicia el tiempo de cuaresma y estos son los horarios de las misas

Jaldo: vamos a cumplir la palabra empeñada con los empleados públicos

Jaldo: “Tucumán vuelve a ser el eje del norte argentino en materia turística”