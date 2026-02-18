Buscan a un monterizo desaparecido en Villa Traful: hallaron su auto al costado de la ruta

Un joven oriundo de Monteros es intensamente buscado en la localidad de Villa Traful, provincia de Neuquén. Se trata de Salvador Álvarez Cano, de 32 años, cuyo paradero es desconocido y cuya situación genera creciente preocupación entre familiares y allegados.

Según la información difundida en redes sociales y cadenas de búsqueda, su automóvil fue hallado al costado de una ruta en esa zona cordillerana, lo que activó un operativo para intentar ubicarlo. De acuerdo con los datos compartidos, el joven mide aproximadamente 1,80 metros y podría necesitar asistencia.

Familiares solicitaron que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se dé aviso inmediato a la Policía local de Villa Traful o a las autoridades correspondientes. Cualquier información útil o sobre su paradero comunicarse al 3816 393961.

La comunidad de Monteros también se sumó a la difusión del pedido, con la esperanza de que la viralización ayude a acelerar su localización.