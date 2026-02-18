Jaldo: “Tucumán vuelve a ser el eje del norte argentino en materia turística”

El gobernador celebró los números tanto en ocupación de plaza hotelera como consumo que dejó en fin de semana largo. Tucumán consolidó un exitoso fin de semana largo entre el 14 y el 16 de febrero, registrando un impacto económico estimado en $8 mil millones.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una conferencia de prensa junto a autoridades del Ente Tucumán Turismo y referentes del sector privado para realizar un balance del movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo en la provincia. El mandatario evaluó el nivel de ocupación hotelera, la concurrencia a los principales destinos y el impacto económico generado por el consumo.

En ese sentido, Tucumán consolidó un exitoso fin de semana largo entre el 14 y el 16 de febrero, registrando un impacto económico estimado en $8 mil millones. Según datos del Observatorio Turístico, la provincia recibió a 67 mil visitantes bajo diversas modalidades de alojamiento, con una ocupación del 91% en sus principales destinos.

En ese marco, Jaldo afirmó: “gracias al esfuerzo que hemos venido haciendo desde el sector privado primero haciendo las inversiones y dando el acompañamiento que realmente la actividad necesita en la provincia conjuntamente con el gobierno de la provincia estamos logrando poner nuevamente a Tucumán en materia turística como el eje del norte argentino”. Sostuvo que los indicadores de presencia y montos respaldaron esa afirmación y ratificó que desde el inicio de su gestión el turismo constituyó “una verdadera política de Estado”.

El Gobernador recordó que la decisión se centró en trabajar de manera articulada con quienes invierten, generan empleo y dinamizan la economía. “Nosotros desde el primer día que nos hicimos cargo y delante de ustedes y a través de ustedes a todo el pueblo tucumano que tomábamos la política de turismo en la provincia como una verdadera política de Estado y en ese sentido la decisión era fundamentalmente trabajar codo a codo con el sector privado”, expresó.

El mandatario señaló que el fin de semana registró niveles de presencia que calificó como récord en distintos puntos del territorio. Mencionó a los Valles Calchaquíes, Tafí del Valle, El Cadillal, San Javier y San Pedro de Colalao, entre otros destinos, y vinculó esos resultados con la agenda de eventos programados y con las obras de infraestructura ejecutadas.

En particular, destacó la inversión realizada en la ruta provincial 307 y la recuperación del puente de Santa María. Indicó que la mejora de la conectividad resultó determinante para facilitar el acceso a los Valles Calchaquíes y sostuvo que la infraestructura incidió en la decisión de los visitantes al momento de elegir el destino.

Además, precisó que el gobierno garantizó la prestación de servicios esenciales. Agradeció la labor del Ministerio de Seguridad, de la Jefatura y Subjefatura de Policía, y del Sistema Provincial de Salud. Informó que se reforzaron hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud en zonas turísticas y que se dispusieron tráileres sanitarios para ampliar la cobertura. “Hemos cubierto con todas las áreas de la provincia para garantizar seguridad, garantizar salud y garantizar fundamentalmente que el que nos visite no solo venga sino que se vaya bien y no solo que se vaya bien sino que también vuelva”, afirmó.

Por su parte, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, valoró el resultado del fin de semana y subrayó la articulación entre el sector público y el privado. “esta mesa esta gente que hoy estamos acompañando acá, al Gobernador los Ministros, los Secretarios el sector privado demuestra que esto que el Gobernador decía es una realidad, el trabajo mancomunado entre el sector público privado”, sostuvo.

Frías Silva detalló algunos de los eventos que concentraron mayor convocatoria. Informó que en El Cadillal “se han congregado más de 140.000 personas con el cuarto carnaval de la familia” y que en Aguilares el nuevo corso reunió “más de 35.000 personas por día”, con presencia de visitantes provenientes de provincias vecinas.

También mencionó la celebración de la Pachamama en Amaicha del Valle, que se extendió durante cinco noches, con propuestas artesanales, gastronómicas y espectáculos folclóricos. Señaló que cada destino presentó una agenda propia y afirmó: “no hay un destino turístico que realmente no diga que no ha tenido algo para mostrar”.

La funcionaria destacó que la coincidencia con el Día de los Enamorados impulsó actividades en ciudades como Famaillá y Monteros, donde, según expresó, la convocatoria impactó en la actividad comercial y gastronómica. “todo eso es un desborde hacia la economía del lugar, lo cual nos muestra la gran oportunidad que es el turismo”, indicó.

El balance oficial expuso niveles de ocupación elevados en los principales destinos, alta participación en eventos masivos y un movimiento económico que alcanzó a distintos sectores vinculados al alojamiento, la gastronomía, el transporte y el comercio. Las autoridades coincidieron en que la planificación conjunta, la inversión en infraestructura y la coordinación de servicios resultaron factores centrales para el desempeño registrado durante el fin de semana largo en Tucumán.