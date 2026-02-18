Advierten sobre lluvias intensas: podrían acumularse hasta 200 mm en ocho días en Tucumán

El observador meteorológico Cristofer Brito advirtió que desde este miércoles 18 y hasta el 26 de febrero la provincia atravesará un período de precipitaciones intensas y por momentos abundantes, con acumulados que podrían superar los 200 milímetros en sectores puntuales.

Tucumán se prepara para una semana marcada por la inestabilidad. Según explicó Brito, el fenómeno se debe al ingreso de aire cálido y muy húmedo que interactuará con débiles pulsos de aire fresco en altura, generando condiciones propicias para tormentas y chaparrones de variada intensidad.

De manera extraoficial, se estima que los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 100 y 200 milímetros durante todo el período, aunque no se descarta que en algunas zonas esos valores sean superados. Sin embargo, el especialista aclaró que esto no implica lluvias constantes todos los días. Habrá momentos de sol y nubosidad variable, pero con suficiente inestabilidad como para provocar precipitaciones abundantes en cortos lapsos y de forma localizada.

Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones: mantener desagües limpios, no arrojar basura en la vía pública fuera de los horarios de recolección y mantenerse informados a través de los alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes confiables.

El llamado es a la prevención y a la responsabilidad ciudadana, especialmente en zonas propensas a anegamientos o crecidas temporarias, donde las lluvias intensas en poco tiempo pueden generar complicaciones.