La Policía resguardó a una mujer que había sido amenazada de muerte por su pareja

La víctima logró quitarle el arma al agresor y refugiarse en un supermercado. Desde allí, los empleados del lugar llamaron a la Policía que acudió rápidamente al lugar.

Un hecho de violencia de género se registró este domingo por la mañana en la ciudad de Concepción. Si bien podría haber sido un episodio gravísimo, el coraje y la audacia de la víctima permitió manipular de cierta forma al agresor, logrando escapar y pedir auxilio.

Desarrollo del acontecimiento

De acuerdo al relato de la víctima, de 54 años, se encontraba junto a su pareja en el interior de una camioneta. Allí comenzaron una discusión en la que el hombre sustrajo un arma de fuego y amenazó con matarla y luego quitarse la vida. La mujer logró calmarlo con la excusa de una reconciliación. Llegaron a una plaza, caminaron por el lugar y cuando retornaban al vehículo, en una distracción del acusado, ella logró quitarle el arma de fuego con la que salió corriendo e ingresó a un supermercado ubicado en la intersección de calles San Martin y Yapuyú. Allí, los empleados la contuvieron y llamaron al Sistema de Emergencia 911. Apenas se efectuó la llamada, llegó al lugar personal de la División Patrulla Motorizada a quienes hicieron entrega del arma.

Accionar policial

Los motoristas procedieron a asistir y resguardar a la víctima, a quien trasladaron hacia la Comisaría Concepción para radicar la denuncia. Cabe resaltar que el acusado se retiró del lugar al momento que la señora logró escapar. Al realizar la revisión del arma comprobaron que estaba operativa, y tenía su cargador con municiones.

En lo que respecta a la resolución judicial, desde la Fiscalía de Integridad Sexual y de Género ordenaron recibir la denuncia de la mujer y testimonios, el secuestro de la pistola 9 milímetros y se dispuso una consigna policial en el domicilio de la damnificada.