Recuperaron un celular robado en la plaza principal de Tafí del Valle tras un rápido operativo policial



El procedimiento se realizó este martes por la tarde. Un hombre fue aprehendido y el teléfono sustraído a un menor fue recuperado gracias al análisis de cámaras de seguridad.



Un rápido procedimiento policial permitió recuperar un teléfono celular que había sido sustraído a un menor en la plaza principal de Tafí del Valle. El hecho ocurrió este martes 10 de febrero y fue esclarecido en cuestión de horas por personal de la Comisaría local, dependiente de la Unidad Regional Oeste.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, quien informó que su hijo de 12 años había dejado momentáneamente su teléfono celular —marca Infinix, modelo Hot 50 Pro— sobre un banco de la plaza mientras jugaba en los alrededores. Al regresar, el dispositivo ya no se encontraba en el lugar.

De inmediato, efectivos policiales realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y acudieron al Centro de Monitoreo municipal. Tras analizar las grabaciones, lograron identificar al presunto autor del hecho, un hombre conocido en la villa turística con el alias “Pio”.

Minutos después, durante recorridos preventivos en inmediaciones de avenida Presidente Perón y avenida Belgrano, los uniformados lograron ubicar al sospechoso. Al advertir la presencia policial, el individuo se mostró visiblemente nervioso y, tras ser identificado, hizo entrega voluntaria del teléfono sustraído, sin poder justificar su procedencia.

En un primer momento, se procedió a su aprehensión en el marco de una causa por hurto con intervención de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Monteros. Sin embargo, tras la comunicación con la autoridad judicial interviniente y la manifestación de la denunciante de no continuar con las actuaciones, se dispuso no convalidar la aprehensión y labrar las actuaciones correspondientes.

El teléfono fue restituido a la madre del menor, quien agradeció el rápido y efectivo accionar policial. Desde la fuerza destacaron la importancia del sistema de monitoreo urbano y la colaboración entre dependencias para resolver este tipo de hechos con inmediatez.