Corte total y preventivo en la traza vieja de la 307 en Santa Lucía por derrumbe

La Unidad Regional Oeste informó que este martes se dispuso un corte preventivo total sobre la Ruta Provincial 324, a la altura del puente del Río Zerda.

La medida comenzó a implementarse alrededor de las 11.30, luego de detectarse un derrumbe que compromete la seguridad de la calzada en el sector del puente. Como consecuencia, se resolvió interrumpir totalmente el tránsito vehicular hasta tanto se evalúe el estado de la estructura y se realicen los trabajos necesarios.

En el lugar trabaja personal de la Comisaría de Santa Lucía, que se encuentra realizando tareas de prevención y ordenamiento del tránsito, mientras que un equipo de la Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante labores de despeje por obstrucción sobre la traza que comunica Santa Lucía con Soldado Maldonado.

Las autoridades indicaron que el corte se mantendrá de manera preventiva y que el tránsito continuará interrumpido hasta que finalicen las tareas y se garantice la seguridad para la circulación. Se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar caminos alternativos.

Desde la fuerza policial se informó que el presente reporte será ampliado oportunamente, conforme avance la intervención de los organismos competentes.