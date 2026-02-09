viernes 13 de febrero de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1420Blue: $1440Bolsa: $1426CCL: $1465.8Mayorista: $1399.5Cripto: $1467.9Tarjeta: $1846
9 Feb 2026

En VIVO: Social Monteros enfrenta a Madrynense por el pase a Cuartos de Final de la Liga Federal

Social Monteros inicia los octavos de final con un duelo clave ante la Escuela Madrynense

Desde las 19.30, el equipo monterizo vuelve a salir a la cancha en una instancia decisiva de la Liga Federal, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia.

Social Monteros enfrenta esta noche a la Escuela Madrynense por los octavos de final de la Liga Federal. El equipo llega con confianza y buscará dar un paso más en la competencia nacional.

Este lunes por la noche se ponen en marcha los octavos de final y Social Monteros vuelve a salir a la cancha para afrontar un compromiso determinante. Desde las 19.30, el conjunto monterizo se medirá ante Escuela Madrynense en un cruce que promete intensidad y alto voltaje.

El equipo llega a esta instancia con confianza, carácter y una identidad de juego que fue consolidando a lo largo del torneo.

En la previa, el ánimo es alto y el compromiso total. El grupo sabe que está ante una oportunidad importante y se muestra preparado para dejarlo todo dentro de la cancha, con la convicción de seguir avanzando en una Liga Federal cada vez más exigente.

Para ver en vivo: https://www.youtube.com/@FSJVOLEY

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Agresión en Tafí del Valle: declaró un acusado e identificó a otros jovenes que aparecen en el video

El Gobierno convoca a los gremios estatales para la recomposición salarial

Social Monteros ganó y culminó en el 6° lugar en la Liga Federal

Ruta 307: tránsito habilitado pero con precaución durante todo este viernes

La Provincia realiza trabajos de mantenimiento en unas 600 escuelas antes del inicio de clases

La lluvia trajo un poquito de alivio, ¿Hasta cuándo se queda?