En VIVO: Social Monteros enfrenta a Madrynense por el pase a Cuartos de Final de la Liga Federal

Desde las 19.30, el equipo monterizo vuelve a salir a la cancha en una instancia decisiva de la Liga Federal, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia.

Este lunes por la noche se ponen en marcha los octavos de final y Social Monteros vuelve a salir a la cancha para afrontar un compromiso determinante. Desde las 19.30, el conjunto monterizo se medirá ante Escuela Madrynense en un cruce que promete intensidad y alto voltaje.

El equipo llega a esta instancia con confianza, carácter y una identidad de juego que fue consolidando a lo largo del torneo.

En la previa, el ánimo es alto y el compromiso total. El grupo sabe que está ante una oportunidad importante y se muestra preparado para dejarlo todo dentro de la cancha, con la convicción de seguir avanzando en una Liga Federal cada vez más exigente.

Para ver en vivo: https://www.youtube.com/@FSJVOLEY