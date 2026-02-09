El Hospital Regional de Monteros puso en marcha un nuevo espacio de Preparación Integral para la Maternidad

El Hospital Regional de Monteros habilitó un espacio de Preparación Integral para la Maternidad (PIM), una estrategia del Ministerio de Salud que fortalece el acompañamiento a embarazadas mediante un enfoque interdisciplinario y comunitario.

El nosocomio monterizo puso en funcionamiento un nuevo espacio de Preparación Integral para la Maternidad (PIM), en el marco de una estrategia impulsada por el Ministerio de Salud de Tucumán, que tiene como objetivo promover el acompañamiento integral de las personas gestantes a través de un abordaje interdisciplinario y en articulación con agentes sociosanitarios.

La licenciada Sofía Rivadeneira destacó el trabajo que se viene desarrollando en el efector para la promoción de estos espacios, subrayando que el PIM busca fortalecer el vínculo entre el sistema de salud y la comunidad. La iniciativa se implementa siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, e incluye la participación de equipos interdisciplinarios integrados por nutricionistas, psicólogos y otros profesionales.

En este contexto, se anunció la apertura formal del espacio PIM en el Hospital Regional de Monteros, lo que permite que las cinco maternidades de la provincia cuenten actualmente con estos dispositivos, ampliando el acceso a un acompañamiento integral y equitativo para las mujeres gestantes en todo el territorio provincial.

Por su parte, la licenciada Pía Aguilar, coordinadora de Obstétricas del hospital, explicó que el espacio comenzó a funcionar durante el mes de enero bajo la modalidad de consultoría. Está destinado a todas las embarazadas, sin distinción de edad gestacional, que deseen informarse, despejar dudas, expresar miedos y conocer el servicio donde transitarán el nacimiento de su bebé.

En tanto, la licenciada Jéssica Rojo, responsable de los espacios PIM en el Hospital de Monteros, detalló que la iniciativa se implementó desde enero de 2026 y funciona los días jueves de 13 a 19 horas y los viernes de 7 a 13 horas.

Estos espacios forman parte del control prenatal y están orientados a brindar información teórica, disminuir temores y acompañar a las personas gestantes, promoviendo una atención de calidad y humanizada. Si bien en una primera etapa la captación se realizó a través del control prenatal de bajo riesgo, los PIM están abiertos a todas las embarazadas del Área Operativa Monteros, incluyendo a aquellas que realizan sus controles en el sector privado. Además, desde el mes de marzo está prevista la incorporación de nuevas actividades para ampliar el alcance de la propuesta.