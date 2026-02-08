Tragedia en la Ruta 307: una mujer murió tras un violento choque en el puente del Río Zerda

Una mujer falleció en un accidente vial sobre la Ruta Provincial 307, a la altura del puente del Río Zerda, en cercanías de Santa Lucía. El conductor resultó herido y el tránsito fue interrumpido por completo.

Una mujer perdió la vida este domingo en un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 307, en cercanías de Santa Lucía. El siniestro se produjo cuando el automóvil en el que viajaba impactó contra las defensas del puente que cruza el Río Zerda, provocando además el corte total de la transitada vía.

El hecho se registró alrededor de las 16 horas. De acuerdo a los primeros informes, el conductor de un Renault 19 perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan y terminó colisionando de lleno contra las barandas de contención del puente.

Al momento del impacto, el rodado se desplazaba desde la zona de Las Mesadas con destino a Santa Lucía. Personal policial y peritos trabajan para determinar las circunstancias exactas que originaron la pérdida de dominio del automóvil.

Como consecuencia de la violencia del choque, la mujer que viajaba como acompañante falleció en el lugar.

En tanto, el conductor del vehículo resultó herido y debió recibir asistencia médica urgente. Fue trasladado al Hospital de Santa Lucía, donde quedó internado para su evaluación y tratamiento. No se difundió aún un parte oficial sobre su estado de salud.

Debido a la posición en la que quedó el automóvil siniestrado y a las tareas desplegadas por los equipos de emergencia y grúas, la Ruta Provincial 307 permaneció completamente cortada en el sector del accidente.