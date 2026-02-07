Último momento: Así recupera la libertad uno de los acusados de la golpiza de Tafí del Valle

La Justicia ordenó la liberación de Santiago Bagne, uno de los acusados por la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle. El joven seguirá imputado en la causa y con restricciones judiciales

Santiago Bagne, uno de los jóvenes acusados por la agresión que sufrió Patricio Ledezma a la salida de un boliche de Tafí del Valle, recuperará la libertad en las próximas horas. La decisión fue tomada este martes tras una audiencia realizada en el Centro Judicial Monteros, donde se resolvió además que el imputado continúe vinculado a la causa.

Bagne y César Máximo Carreras habían sido acusados por la fiscal Mónica García de Targa de haber participado en el ataque ocurrido el jueves 29 de enero. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Javier Núñez Campero había dictado prisión preventiva por 30 días para ambos. Esa resolución fue impugnada por los defensores de Bagne, Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate.

Durante la audiencia realizada este martes, los abogados argumentaron que se habían opuesto tanto a la acusación como a la medida cautelar desde un primer momento, al considerar que la hipótesis formulada por la fiscalía carecía de elementos suficientes para sostener la imputación. Además, cuestionaron la fundamentación del magistrado que había ordenado la prisión preventiva y solicitaron la inmediata libertad de su defendido.

A su turno, el auxiliar de fiscal Hugo Campos, siguiendo instrucciones de García de Targa, informó que el Ministerio Público Fiscal no se opondría al pedido de libertad. Explicó que, con el avance de la investigación, surgieron nuevos elementos que podrían desincriminar a Bagne, aunque sostuvo que la resolución inicial del juez Núñez Campero había estado ajustada a derecho.

El representante legal de la víctima, José María Molina, rechazó los planteos tanto de la defensa como del MPF. Señaló que el planteo resultaba contradictorio, ya que en una audiencia de este tipo, según el Código Procesal Penal, no corresponde introducir nuevas pruebas sino analizar lo resuelto en la instancia anterior. “No se entiende cómo se puede sostener que el fallo fue correcto y al mismo tiempo pedir la libertad del imputado”, expresó.

Finalmente, el juez Edgardo Sánchez hizo lugar al planteo de los defensores y, ante la falta de oposición del Ministerio Público Fiscal, ordenó que Santiago Bagne recupere la libertad y abandone el penal de Benjamín Paz a la brevedad. El magistrado aclaró que esta decisión no puede extenderse a Carreras, ya que no participó de la audiencia debido a que sus defensores no impugnaron la resolución original.

El fallo no implica el sobreseimiento de Bagne ni su desvinculación de la causa. El juez dispuso que el joven continúe sometido al proceso judicial y cumpla estrictas reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de no entorpecer la investigación mientras avanza la causa.