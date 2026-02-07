Alerta por calzada peligrosa en la Ruta 307: denuncian derrame de aceite o gasoil

Advierten por derrame de aceite o gasoil en la Ruta 307, en la bajada antes de llegar a El Indio. Piden circular con extrema precaución debido a vehículos que patinan en las curvas.

Conductores advirtieron este sábado sobre una situación de alto riesgo vial en la Ruta 307, en la zona del Monumento al Indio, donde la calzada se encuentra extremadamente resbaladiza.

Según el testimonio difundido por automovilistas que transitaban por el lugar, en la cinta asfáltica se habría derramado gasoil o aceite, lo que provocó que varios vehículos patinen peligrosamente al tomar las curvas. “Los autos resbalan, vayan muy lento por favor”, señalaron, remarcando que estuvieron a punto de protagonizar un siniestro en más de una oportunidad.

Ante esta situación, se recomienda reducir considerablemente la velocidad, evitar maniobras bruscas y extremar las medidas de precaución al transitar por la zona, hasta tanto se realicen las tareas de limpieza y control correspondientes por parte de los organismos competentes.