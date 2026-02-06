El Padre Arnaldo asumió como nuevo párroco de la Iglesia del barrio Ñuñorco

El padre Arnaldo Romero asumió oficialmente como nuevo párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús del Barrio Ñuñorco en una emotiva celebración presidida por el Obispo monseñor José Antonio Díaz, marcando el inicio de una nueva etapa pastoral para la comunidad.

Con alegría y esperanza, la comunidad parroquial vivió este jueves una jornada especial con la toma de posesión del padre Arnaldo Romero como nuevo párroco, dando inicio a una nueva etapa en la vida pastoral de la parroquia. El acto se desarrolló en un clima de profunda fe y comunión, con la participación de numerosos fieles que acompañaron el significativo momento.

La celebración fue presidida por el obispo diocesano, José Antonio Díaz, quien estuvo acompañado por distintos presbíteros de la diócesis. Durante la ceremonia se destacó el sentido comunitario del acontecimiento y la importancia del rol pastoral que asume el nuevo sacerdote al frente de la parroquia.

Desde la comunidad expresaron un cálido mensaje de bienvenida al padre Arnaldo Romero, manifestando el deseo de caminar juntos en la fe, el servicio y el amor a Dios. El inicio de su misión pastoral fue recibido como una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y continuar construyendo una Iglesia cercana, comprometida y abierta a todos.

Asimismo, se elevó una oración especial para que el Señor fortalezca al nuevo párroco en su tarea diaria y para que la comunidad parroquial sea para él un verdadero hogar espiritual, donde el acompañamiento mutuo y el crecimiento en la fe sean pilares del camino compartido.

El encuentro concluyó con una invocación a María Santísima, pidiendo su guía y protección en esta nueva etapa que comienza, reafirmando el compromiso de la comunidad de acompañar al padre Arnaldo Romero en su misión pastoral.