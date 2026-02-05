Clases de apoyo gratuitas para acreditar materias pendientes: sedes en el sur tucumano

Con la mirada puesta en el inicio de clases, el Ministerio de Educación reforzó las instancias de acompañamiento pedagógico en siete sedes habilitadas en la provincia. La etapa se extenderá hasta el 27 de febrero, la prioridad es exclusivamente académica.

Desde el 9 de febrero, inicia la profundización de contenidos curriculares, diseñada específicamente para asistir a los adolescentes que adeudan materias. El dispositivo funciona ofreciendo tutorías especializadas en las áreas fundamentales: Lengua y Literatura, Matemática y Lengua Extranjera (Inglés).

Los espacios de apoyo no trabajan como clases tradicionales, sino mediante talleres prácticos de alfabetización y resolución de problemas, tales como los clubes de lectura y escritura o los talleres de matemática aplicada. Esta estrategia busca brindar las herramientas necesarias para la acreditación de espacios curriculares pendientes ante las comisiones evaluadoras de este mes, asegurando así la continuidad de las trayectorias escolares de los estudiantes.

Sedes habilitadas

El programa está disponible en siete sedes distribuidas en la provincia, con un horario de funcionamiento de 09:00 a 12:30 horas. Cada establecimiento tiene una capacidad proyectada de aproximadamente 300 estudiantes.

San Miguel de Tucumán: CIIDEPT (José Ingenieros 260) / Colegio Nacional Bartolomé Mitre (Ildefonso de las Muñecas 850).

Bella Vista: Escuela Secundaria de Manualidades Agustina B. de García Fernández (Diego de Villarroel y Diego de Rojas).

Leales: Escuela Media Ingenio Leales (Pasaje San Juan S/N).

Tafí Viejo: Col. Libertador Gral. Don José de San Martín (9 de julio 381).

Famaillá: Comercio Ricardo Rojas (Malvinas Argentinas S/N).

Concepción: Escuela Comercio República de Panamá (San Juan y Shipton).