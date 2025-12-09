Última semana para regularizar cooperativas: el plazo vence el 13 de diciembre



El Gobierno de Tucumán, a través de IPACyM, informó que las cooperativas que aún no hayan realizado la adecuación de sus estatutos tienen tiempo hasta el 13 de diciembre de 2025 para cumplir con lo establecido por la Resolución INAES N.º 2867/2024. Esta medida dejó sin efecto la excepción que permitía conformar cooperativas de trabajo y de provisión de servicios rurales con solo tres integrantes.

A partir de ahora, todas las cooperativas deben contar con un mínimo de seis asociados, y aquellas que mantengan órganos unipersonales también deberán ajustarse a esta disposición. El objetivo es fortalecer la estructura organizativa de las entidades, garantizar mayor representatividad y mejorar su funcionamiento interno.

Las cooperativas vinculadas a actividades culturales, informáticas o de cuidados podrán solicitar una excepción especial, siempre que justifiquen su situación y lo gestionen a través de los canales oficiales. Para evitar inconvenientes, se recomienda realizar la regularización mediante la plataforma TAD (Trámites a Distancia), que permite completar el proceso de forma ágil y segura.El cumplimiento en tiempo y forma es clave para evitar sanciones y asegurar la continuidad legal de las cooperativas.