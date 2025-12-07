Sabrina Gómez, se consagró campeona argentina de Fisicoculturismo en Córdoba

La monteriza Sabrina Gómez hizo historia este fin de semana al consagrarse Campeona Argentina de Fisicoculturismo en el NPC Argentino 2025 disputado en Hotel Las Cañadas, en la ciudad de Córdoba. En su primer certamen oficial, luego de ser madre, la atleta logró subirse a lo más alto del podio, llevando el nombre de Monteros al plano nacional.

Visiblemente emocionada, Sabrina expresó su gratitud apenas recibió las medallas: “Feliz y agradecida a mi familia, a mi marido, a mi hijo y a toda mi gente. Las medallas van para el Tigree Gym. Espléndida para ser mi primer torneo, estoy muy feliz”.

Su preparación no fue sencilla. La deportista atravesó cinco meses intensos de entrenamiento, mientras equilibraba la vida familiar, el cuidado de su bebé y la reciente apertura de su propio gimnasio.

“Fue una preparación de cinco meses con todo: un bebé, una familia, el gym… pero nos animamos y lo dimos todo, como siempre”, agregó.

El título nacional representa un cierre inmejorable para un 2025 lleno de sacrificio y disciplina.

“Es una felicidad enorme para mí, para Monteros y para mi gimnasio. Cerramos un año espectacular”, celebró Sabrina.

La ciudad suma así un nuevo logro deportivo de alcance nacional, con una atleta que promete seguir creciendo y llevando la bandera monteriza a lo más alto.