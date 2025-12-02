“Mi Linda Monteros”: Lanzan la temporada turística 2026 en el Ente Tucumán Turismo

El lanzamiento, articulado entre la Municipalidad de Monteros, la Legislatura y el Gobierno provincial, pone en marcha una temporada con propuestas de naturaleza, cultura, gastronomía y actividades recreativas para visitantes y vecinos.

Monteros puso en marcha este viernes la temporada turística 2026 con la presentación oficial de “Mi Linda Monteros”, un programa integral que busca posicionar a la ciudad como uno de los destinos más atractivos del verano tucumano. El lanzamiento se realizó en los salones del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT) y reunió a referentes provinciales, municipales, empresarios, periodistas y actores del sector turístico

El anuncio estuvo encabezado por el legislador Francisco “Pancho” Serra y el intendente de Monteros, Francisco "Panchito" Serra, junto al presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya. También participaron autoridades del Municipio de Monteros, concejales, funcionarios locales y representantes del sector privado. Durante el acto, el EATT declaró de interés turístico el lanzamiento oficial de la temporada “Mi Linda Monteros”, distinción que fue recibida con gran satisfacción por las autoridades presentes.

En su discurso, el intendente municipal destacó el trabajo articulado entre la Municipalidad de Monteros, la Honorable Legislatura y el Gobierno provincial. “Este lanzamiento reafirma nuestro compromiso con el desarrollo turístico y la promoción de nuestra región. Monteros tiene todo para ofrecer: naturaleza, cultura, gastronomía y hospitalidad”, fue uno de los conceptos de Serra (h)

La temporada de verano comenzará oficialmente el 7 de diciembre e incluirá una amplia agenda de propuestas: excursiones de trekking, actividades recreativas para toda la familia, espectáculos en vivo, ferias, propuestas gastronómicas y recorridos culturales. Uno de los puntos más destacados será la reinauguración del Mercado Cultural, que se convertirá en un nuevo atractivo para residentes y turistas. Allí se expondrán obras del reconocido artista Rodolfo Bulacio junto a creaciones de talentos locales.

La lista de autoridades presentes incluyó al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel López; a la vicepresidenta primera Noelia Varas; a los concejales Belén Serra, Mauricio Ovejero y Adriana Boffano; además de comunicadores y empresarios del sector gastronómico.

Con un mensaje centrado en la participación ciudadana y en la oportunidad de seguir fortaleciendo el turismo local, el lanzamiento de “Mi Linda Monteros” anticipa una temporada cargada de actividades y con un fuerte enfoque cultural para poner en valor la identidad monteriza.