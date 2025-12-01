La legión monteriza brilló en el Campeonato del Este y cosechó podios en múltiples categorías

El Campeonato del Este llegó a su fin y, una vez más, la legión monteriza dio muestras de su potencia deportiva al alcanzar múltiples podios en diversas categorías. Tanto en damas como en caballeros y promocionales, los ciclistas locales fueron protagonistas de una jornada cargada de buenos resultados.

En la rama femenina, Anahí Páez logró el tercer puesto en la categoría Damas Elite, mientras que Rocío Robles obtuvo el subcampeonato en Damas Master A2.

Entre los caballeros, Luis Prat fue subcampeón en Master B2, cerrando una temporada sólida y competitiva. En la categoría Promocionales A, Cristian Duarte alcanzó el subcampeonato, mientras que en Promocionales B, Juan de Dios Ávila se consagró campeón. En Master C, el título quedó en manos de Óscar, completando un cierre perfecto para los monterizos.

A nivel grupal, el festejo fue doble: el equipo Acimont se coronó campeón por equipos, una conquista que ratifica el trabajo colectivo y el nivel que mantuvieron a lo largo del certamen. El plantel estuvo integrado por Raúl “Ruly” Valdez, Luis Prats, Francisco “Panchito” Garrido, Pedro Luis Garrido y Óscar Aparicio.

Con estos resultados, Monteros vuelve a demostrar su potencia en el ciclismo regional y el crecimiento constante de sus deportistas, que dejan en alto el nombre de la ciudad en cada competencia.