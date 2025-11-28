Hablemos de la limpieza de terrenos baldíos

La Municipalidad de Monteros, a través de la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaría de Servicios Públicos, lanzó una campaña de concientización sobre la limpieza de terrenos baldíos, con el objetivo de prevenir focos de infección, mejorar la imagen urbana y fortalecer la convivencia comunitaria. Se destaca que un terreno descuidado puede convertirse en un espacio propenso a la proliferación de insectos, acumulación de basura y presencia de fauna nociva.

Desde la entidad municipal se invita a los propietarios a realizar tareas periódicas de limpieza y ordenamiento, contribuyendo así a una ciudad más segura, saludable y agradable para vivir. Esta acción no solo evita sanciones y multas, sino que también promueve el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente y la salud pública.

La campaña se enmarca en las políticas locales de prevención y organización territorial, y busca generar conciencia sobre el impacto que tienen los espacios abandonados en la calidad de vida de los vecinos. “Cuidar Monteros es tarea de todos”, afirman desde el área, alentando a la comunidad a sumar esfuerzos para mantener limpia cada cuadra, cada barrio y cada rincón de la ciudad.