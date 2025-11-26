Comenzó el juicio por Lujan, la niña de 11 años que fue asesinada en Río Seco

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Física, conducida por Mónica García de Targa, avanza en la producción de pruebas que buscan sostener la acusación contra Walter Mateo Córdoba (38), tío de la víctima, imputado como autor del crimen de la niña de 11 años.

Durante la primera audiencia, se desarrollaron los alegatos de apertura, en los que el Ministerio Fiscal expuso su teoría del caso y anticipó que solicitará la pena máxima para Córdoba, acusado de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y femicidio.

En la reanudación del debate, la Fiscalía continuó con la incorporación de pruebas testimoniales. Declararon peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes detallaron la intervención en la escena del crimen y los procedimientos técnicos realizados. En este sentido, los especialistas precisaron acerca de las actuaciones realizadas en torno a los informes planimétricos, los informes técnicos de las empresas de telefonía sobre el impacto de la línea telefónica de la víctima y el análisis de los registros fotográficos de restos óseos, cabellos y prendas encontrados en la casa del imputado, elementos que consolidaron la hipótesis del asesinato.

El juicio seguirá en los próximos días con la recepción de nuevos testigos y producción de más pruebas solicitadas por el MPF para reconstruir los hechos.

La acusación

Córdoba enfrenta el juicio como único imputado del brutal hecho ocurrido el 25 de agosto de 2024 en la localidad de Río Seco. En horas del mediodía, Luján desapareció luego de salir de su casa, en el barrio Virgen del Rosario, rumbo a una despensa cercana. Según la acusación, en el trayecto pasó por el domicilio de Mateo Walter Córdoba y preguntó por la hija de éste quien, aprovechándose de la relación de cercanía que mantenía con la menor, la hizo ingresar a su domicilio donde la atacó sexualmente. Luego, con un ladrillo le propinó golpes que le produjeron la muerte. Tras ello, con el objetivo de ocultar el cuerpo, lo llevó para la parte trasera de su domicilio y lo prendió fuego. Al ver que no podía quemar el cuerpo en su totalidad, segmentó el cadáver y colocó las vísceras de la niña en un tacho para luego cubrirlas con tierra y una planta.