Av. España será habilitada tras intensos trabajos de remoción de árboles caídos



La Municipalidad de Monteros informó que durante la mañana del viernes se avanzó significativamente en los trabajos de despeje y remoción de árboles caídos, especialmente en la zona de Av. España, una de las más afectadas por el temporal registrado en la noche.

Se prevé que esta arteria sea habilitada en breve, tras la intervención conjunta de cuadrillas municipales y personal de Defensa Civil de la provincia, que colaboran en el operativo.

Las tareas se concentran en la extracción de troncos y ramas de gran porte, que obstruyen la vía pública y comprometen el tendido de servicios esenciales. Según informó personal municipal, que se encuentra en el lugar, la situación está controlada, y se destaca el trabajo articulado entre las distintas áreas operativas, que desde temprano se desplegaron en los puntos críticos para garantizar la seguridad de vecinos y la restitución de la circulación.