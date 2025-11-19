Hoy hay paro universitario y se viene una semana entera con medidas de lucha

El Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica se reunió ayer, martes 18 de noviembre y resolvió la continuidad de las medidas de acción gremial para el tramo final de año. "La consulta nacional de la Federación fue la base de los mandatos que cada asociación de base trajo al debate" indica el comunicado oficial.

Las medidas resueltas fueron:

• Paro nacional de 24 horas para el miércoles 19/11/2025 en confluencia con ATE, FATUN y la movilización de los miércoles de jubiladas y jubilados.

• Paro de 1 semana del 1 al 6 de diciembre.



"La federación continuará trabajando por la unidad de la comunidad universitaria y sus organizaciones, articulando con las luchas del Garrahan y la emergencia pediátrica, de discapacidad y de jubiladas y jubilados.

Asimismo, La CONADU HISTÓRICA hace un llamamiento a la clase trabajadora en su conjunto y sus organizaciones sindicales a confluir en la lucha contra el proyecto de ley de flexibilización laboral, las reformas jubilatoria y tributaria que pretende llevar adelante el gobierno nacional" expresaron desde la entidad.