El Medallista Olímpico, Federico Pereyra, es el nuevo refuerzo de Monteros Vóley

Monteros Vóley dio un golpe de jerarquía en el mercado de pases al confirmar la incorporación de Federico Pereyra, uno de los jugadores más destacados del vóley argentino de los últimos tiempos. El opuesto sanjuanino, medallista olímpico en Tokio 2020 y multicampeón de la Liga Argentina, se sumó oficialmente al equipo dirigido por Leonardo Patti y ya participó de su primer entrenamiento en el Polideportivo Municipal de Monteros.

El arribo de Pereyra representa una incorporación de peso para el conjunto tucumano, que se prepara para el Tour 1 de la Liga de Voleibol Argentina, con el objetivo de ser protagonista en la temporada 2025/2026.

Vuelvo con muchas ganas y con mucha ilusión

El atacante expresó su entusiasmo por regresar al país y vestir nuevamente la camiseta del Naranja:“Estoy muy contento de estar de vuelta. Vuelvo con mucho desafío por delante y con ganas de aportar lo mío al club y al equipo. Agradezco al presidente Lucas Frontini, a Regino Amado y a todos los que hicieron posible mi regreso. Ahora toca jugar y demostrarlo dentro de la cancha”, señaló Pereyra.

“Siempre es un placer regresar a la Liga Argentina, la Liga que me formó y me dio la posibilidad de crecer. Hoy quiero devolver un poco de todo lo que me dio, con mucha ilusión por los objetivos que vienen”, añadió.

Consultado sobre el mensaje que recibió de su entrenador, Leornado Patti, Pereyra destacó la importancia del trabajo colectivo: “Leo me pidió que me brinde al máximo, que contagie energía y apoye al grupo en todo momento. Creo que el camino es construir un equipo sólido y unido para llegar a los momentos importantes de la mejor manera”, afirmó.

El sanjuanino completó su primer entrenamiento con el plantel y ya se prepara para debutar en el Tour 1. “No hay mucho tiempo, pero estoy listo. Con energía positiva y muchas ganas de que empiecen a salir las cosas desde el primer partido”, sostuvo.

Jerarquía internacional para el Naranja

Federico Pereyra cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Italia, Francia, Irán, Grecia y Japón, además de múltiples títulos locales e internacionales. Su llegada fortalece a un Monteros Vóley que sigue apostando a la excelencia deportiva y al crecimiento del vóley tucumano a nivel nacional.